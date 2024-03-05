Биткоин достиг исторического максимума в $69 210 и тут же обвалился

Продолжающаяся массовая волна инвестиций со стороны новых спотовых биткоин-ETF в США является катализатором роста биткоина. На момент открытия ETF 11 января его цена колебалась около $45 000. После кратковременного падения до $39 000, к середине февраля биткоин быстро преодолел психологически важную отметку в $50 000. После колебаний около $51 000, биткоин начал уверенный рост и сегодня достиг исторического максимума в $69 210. Правда, сразу заметно просел до $66 тыс. Источник изображений: Pixabay

Источник: 3dnews.ru