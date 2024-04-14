Биткоин обвалился ниже $66 тысяч из-за событий на Ближнем Востоке

В минувшую пятницу было зафиксировано резкое падение биткоина (BTC), чья стоимость опустилась во второй половине дня ниже отметки $66 тыс. При этом несколькими часами ранее курс достиг $71 тыс. Вместе с биткоином упали в цене и остальные криповалюты. Обрушение криптовалютного рынка произошло вместе с падением фондовых рынков на фоне растущих опасений по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке. Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru