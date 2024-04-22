Биткоин пережил четвёртый в истории халвинг — вознаграждение майнерам снизилось вдвое

В сети биткоина 20 апреля в 3:10 мск произошёл четвёртый халвинг — вознаграждение, получаемое майнерами за добавление блока, сократилось с 6,25 до 3,125 биткоина. Исторически за этим событием следовал значительный рост цены на крупнейшую криптовалюту, но сейчас всё может быть по-другому. Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru