Стоимость крупнейшей криптовалюты восстановилась после некоторого падения в начале текущей недели: в пятницу биткоин вырос более чем на 2 % и достиг отметки в $38 416,28, что является максимальным значением с мая 2022 года. По итогам этой недели, если не считать выходных, рост первой криптовалюты составит 5 %. На момент публикации данного материала цена биткоина, согласно данным Coindesk, просела до $37 866. Вместе с тем, Ethereum поднялся выше ключевого психологического уровня в $2000 и в моменте торговался более чем на 2,5 % выше, на границе 2122,98 долларов за монету. Ethereum, являясь вторым по рыночной капитализации токеном, и по росту опережает криптовалютный рынок в целом на этой неделе. Его рост составит более 9 %. Solana, продемонстрировавшая за год внушительный рост — более 476 % по сравнению со 130 % у биткоина, — на этой неделе отставала от основных токенов. По итогу недели динамика изменения её стоимости будет незначительной.

Источник: 3dnews.ru