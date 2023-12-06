Биткоин продолжил рост и сегодня покорил $44 000

Самая крупная по капитализации криптовалюта, биткоин, продолжает набирать обороты, превысив во вторник отметку в $44 000 впервые с апреля 2022 года и увеличившись в цене за год более чем на 160 %. В свою очередь, вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) подорожала на 1,6 % до $2263,76, увеличившись с начала года в цене на 88 %. Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru