Биткоин стал дороже $41 000 впервые с апреля 2022 года — рост должен продолжиться

Сегодня ночью цена биткоина впервые с конца апреля 2022 года достигла отметки $40 000, а к настоящему моменту курс крупнейшей криптовалюты и вовсе приближается к $42 000. В свою очередь, вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) поднялась выше $2200 на фоне общего роста на криптовалютных рынках. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru