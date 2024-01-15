Биткоин упал до минимума с середины декабря 2023 года

Курс биткоина демонстрирует худшую динамику за месяц, поскольку ажиотаж вокруг запуска спотовых инвестиционных фондов (ETF) в биткоинах постепенно стихает. Стоимость самой популярной криптовалюты мира падала в течение трёх последних дней и на момент написания этой заметки составляла $42 731 за монету (данные CoinDesk). Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru