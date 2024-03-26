Биткоин вернулся к $70 000 после резкого падения

Биткоин вновь преодолел отметку в $70 тысяч после того как 14 марта достиг максимума в $73 797, а затем опустился до $60 800. Глава отдела исследований компании Galaxy Digital Алекс Торн (Alex Thorn) отметил, что подобные просадки «характерны для исторических краткосрочных коррекций рабочего рынка». Несмотря на падения, стоимость биткоина за месяц увеличилась на 12 %, за первый квартал 2024 года — на 64 %. Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru