BitLocker в составе Windows 11 24H2 будет включаться автоматически при установке или переустановке ОС даже у редакции Windows 11 Home

Начиная с версии Windows 11 24H2 функция шифрования BitLocker будет включаться при свежей установке или переустановке операционной системы по умолчанию даже в редакции Windows 11 Home. Об этом сообщает немецкий портал Deskmodder. Этот факт может создать ряд сложностей для пользователей, которые, впрочем, можно обойти. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru