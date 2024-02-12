Бизнес-мероприятие Microsoft о будущем Xbox оказалось специальным выпуском официального подкаста — где, когда и во сколько его смотреть

В последние недели мельница слухов о будущем эксклюзивов Xbox раскрутилась с невероятной силой, но Microsoft уже готовится расставить все точки над i — компания раскрыла дату презентации новой стратегии. Источник изображения: Steam (vonthius)
Источник: 3dnews.ru
В последние недели мельница слухов о будущем эксклюзивов Xbox раскрутилась с невероятной силой, но Microsoft уже готовится расставить все точки над i — компания раскрыла дату презентации новой стратегии. Источник изображения: Steam (vonthius)