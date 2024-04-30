Бизнес Samsung по выпуску микросхем памяти вернулся к прибыльности

Samsung Electronics к публикации квартальной отчётности традиционно походит поэтапно, сначала называя собственный прогноз в этой сфере, затем подводя предварительные итоги квартала, и только потом раскрывая полную отчётность. На третьем этапе этого пути уже можно утверждать, что бизнес Samsung по производству памяти вернулся к прибыльности. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru