Blackview выпустила раскладушку Hero 10 — самый доступный складной смартфон в мире

Компания Blackview объявила о старте продаж складного смартфона Blackview Hero 10 с надёжной конструкцией шарнира в форме капли воды, а также зоной для актуальной информации, подобной Dynamic Island у смартфонов Apple, и 108-Мп камерой. Новинка отличается самой доступной ценой на рынке в своей категории. Blackview Hero 10 оснащён гибким AMOLED-дисплеем с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2560 × 1080 точек. Дисплей имеет ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 2160 Гц, а также прошёл сертификацию TÜV SÜD Low Blue Light, что подтверждает минимальную нагрузку на глаза и комфорт при работе и просмотре видео с помощью смартфона даже в условиях низкой освещённости. Функция разделения экрана позволяет пользователям работать с несколькими приложениями и совмещать несколько задач.

Источник: 3dnews.ru