Благодаря нефтяникам геотермальные электростанции с горизонтальными стволами будут строиться быстрее и дешевле

После ввода в эксплуатацию первой в мире геотермальной электростанции с горизонтальными стволами, которую в ноябре 2023 года запустила компания Google, подрядчик проекта компания Fervo Energy принялась бурить скважины для коммунального предприятия в штате Юта. Благодаря новым технологиям и передовому оборудованию нефтяников, проходка горизонтальных стволов стала на 70 % быстрее и на 50 % дешевле, что может сильно подтолкнуть развитие новой отрасли. На новом проекте. Источник изображения: Fervo Energy

Источник: 3dnews.ru