Благодаря программному сбою у крупнейшего банка Эфиопии клиенты похитили $40 млн

В минувшие выходные многие жители Эфиопии неожиданно обнаружили, что могут снять в банкомате больше наличных, чем числится на их счёте. Это произошло из-за программного сбоя в системе крупнейшего коммерческого банка Эфиопии CBE, принадлежащего государству, который теперь активно пытается вернуть десятки миллионов долларов. Источник изображения: Peggy und Marco Lachmann-Anke / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru