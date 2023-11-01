Близкий к Sony источник раскрыл, когда анонсируют таинственное дополнение к God of War Ragnarok

Испанский портал Areajugones, в своё время предсказавший несколько ежемесячных подборок PS Plus и цветные контроллеры DualSense, поделился якобы инсайдерской информацией о неанонсированном дополнении к God of War Ragnarok. Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник: 3dnews.ru