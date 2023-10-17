Blizzard не смогла выпустить второй сезон и Steam-версию Diablo IV вовремя — помешали возникшие в последний момент проблемы

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment сегодня, 17 октября, в 20:00 по Москве должен был выпустить в Steam свой фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV и запустить в игре второй сезон, но что-то пошло не так. Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник: 3dnews.ru