Блоки питания Mastero — недорогие качественные решения для офисных и игровых ПК

Предлагаемые брендом Mastero на российском рынке блоки питания трёх серий отличаются высокой надёжностью, обладают полным комплексом защит, поставляются с длинными кабелями и полным набором коннекторов. На все блоки питания Mastero предоставляется трёхлетняя гарантия.

Источник: 3dnews.ru