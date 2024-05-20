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Блоки питания Mastero — недорогие качественные решения для офисных и игровых ПК

Блоки питания Mastero — недорогие качественные решения для офисных и игровых ПКПредлагаемые брендом Mastero на российском рынке блоки питания трёх серий отличаются высокой надёжностью, обладают полным комплексом защит, поставляются с длинными кабелями и полным набором коннекторов. На все блоки питания Mastero предоставляется трёхлетняя гарантия.
Источник: 3dnews.ru

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