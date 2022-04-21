Bloomberg открыл код memray, инструмента профилирования памяти для Python

Компания Bloomberg открыла исходные тексты memray, инструментария для профилирования памяти в приложениях на языке Python. Программа отслеживает операции выделения памяти в Python и предлагает наглядный интерфейс для анализа и оптимизации потребления памяти различными участками кода, а также подключаемыми модулями, написанными на C/C++. Отчёты могут формироваться как в интерактивной форме, так и генерироваться в формате HTML. В состав входит CLI-интерфейс для управления профилированием и библиотека, которую можно использовать для отслеживания операций с памятью в сторонних проектах. Код опубликован под лицензией Apache 2.0. Работа поддерживается только на платформе Linux.

Основные возможности: