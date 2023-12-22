Blue Origin и Cerberus заинтересовались покупкой разработчика ракет United Launch Alliance

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и фонд прямых инвестиций Cerberus заинтересовались покупкой у Boeing Co. и Lockheed Martin разработчика ракет-носителей United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Источник изображения: ULA

Источник: 3dnews.ru