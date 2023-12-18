Blue Origin не смогла выполнить первый за 15 месяцев космический запуск New Shepard

Компания Blue Origin в понедельник, 18 декабря отметила первый за последние 15 месяцев космический запуск ракеты с кораблём New Shepard. Старт изначально был запланирован на 9:30 по восточному стандартному времени (17:30 по мск). Однако после часовой задержки из-за неблагоприятных погодных условий в районе стартовой площадки Blue Origin в Западном Техасе суборбитальный запуск был отменён. Источник изображения: Blue Origin

Источник: 3dnews.ru