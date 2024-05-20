Blue Origin провела пилотируемый суборбитальный полёт впервые с августа 2022 года

Аэрокосмическая компания Blue Origin после почти двухлетнего перерыва провела успешный пилотируемый суборбитальный коммерческий полёт. В рамках нынешней миссии NS-25 многоразовый корабль New Shepard с экипажем из шести человек стартовал с площадки компании в Западном Техасе в 10:37 по местному времени (17:37 мск). Источник изображений: Blue Origin

Источник: 3dnews.ru