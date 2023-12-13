Blue Origin возобновит 18 декабря суборбитальные полёты после паузы в 15 месяцев

Blue Origin планирует на следующей неделе возобновить запуски многоразового космического корабля для суборбитальных полётов New Shepard после 15-месячного перерыва. Связана пауза была с проведением регулирующими органами США расследования неудачного запуска корабля в сентябре прошлого года. Первая миссия будет беспилотной. Источник изображения: blueorigin.com

Источник: 3dnews.ru