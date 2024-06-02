Boeing отменила пилотируемый полёт космического корабля Starliner к МКС за несколько минут до старта

Американская компания Boeing планировала провести сегодня первый пилотируемый запуск своего космического корабля CST-100 Starliner, который должен доставить на Международную космическую станцию двух астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Однако за несколько минут до старта пуск был отменён по неизвестным пока причинам. Источник изображения: NASA TV

Источник: 3dnews.ru