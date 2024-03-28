Более половины опрошенных американцев используют блокировщики рекламы

Опрос, проведённый среди 2000 американцев, показал, что 52% пользователей применяют блокировщики рекламы в браузере. Наиболее популярной причиной установки блокировщика рекламы отмечена забота о своей конфиденциальности (20%), а нежелание смотреть рекламу находится на втором месте (18%). 9% в качестве причины упомянули возможность ускорить загрузку страниц. Опрос был проведён среди жителей США компанией Censuswide, специализирующейся на независимых маркетинговых исследованиях, по заказу разработчиков блокировщика Ghostery. В похожем исследовании, проведённом в 2022 году, число пользователей блокировщиков оценивалось в 34%.

Наибольшей популярностью блокировщики рекламы пользуются у людей, профессиональная деятельность которых связана с информационной безопасностью (76%), программированием (72%) и рекламой (66%). Примечательно, что общий процент использующих блокировщик из-за нежелания смотреть рекламу для данных категорий остался примерно на уровне 20%, а число указавших в качестве причины защиту конфиденциальности выросло до примерно 30%. Среди программистов и специалистов по безопасности также заметно больше желающих использовать блокировщик рекламы для ускорения загрузки страниц.

49% опрошенных считают, что крупные компании навязывают рекламу и средства отслеживания пользователей, например, Google делает это через продвижение третьей версии манифеста Chrome и борьбу с блокировщиками рекламы в YouTube. 38% считают, что у них должна быть возможность выбора, когда смотреть рекламу, а когда нет. 33% полагают, что право использовать блокировщики рекламы должно быть защищено на законодательном уровне. 26% занимают позицию, что по умолчанию интернет должен быть без рекламы.

На вопрос о том, утечка каких конфиденциальных данных их беспокоит, 38% отметили данные о навигации в сети и поиске, 37% — сведения о местоположении, 33% данные о покупках, 33% — информацию, связанную со здоровьем, 26% — сведения о политических взглядах и 22% — информацию о просмотре контента для взрослых.

На вопрос, какие компании злоупотребляют сбором персональных данных и отслеживанием посетителей, 59% отметили TikTok, 56% — Meta*, 49% — Twitter, 48% — OpenAI, 44% — Google, 41% — Apple, 40% — Amazon и 38% — Microsoft.