Более половины сотрудников в полупроводниковой отрасли США склонны к смене места работы

В американской полупроводниковой отрасли не хватает квалифицированных специалистов, и это ощущается даже на этапе строительства объектов. Эксперты McKinsey выяснили, что существующие сотрудники американских предприятий полупроводниковой отрасли более чем в половине случаев склонны к смене работы в течение ближайших трёх или шести месяцев. Источник изображения: Micron Technology

Источник: 3dnews.ru