Больше тактики, вид от первого лица и провокационные миссии: надёжный инсайдер раскрыл новые подробности следующей Ghost Recon

Надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для своего портала Insider Gaming поделился новыми подробностями игры под кодовым названием Project Over (Ovr) — следующей основной части в серии Ghost Recon от Ubisoft. Источник изображения: Ubisoft

Источник: 3dnews.ru