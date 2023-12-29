Боты в Telegram получат реакции, улучшенные ответы и другие новые возможности

Разработчики мессенджера Telegram выпустили сегодня крупнейшее обновление API для создание ботов своей платформы. В новой версии Bot API 7.0 получил множество свежих функций и даст разработчиком массу новых возможностей. Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru