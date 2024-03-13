Браузер Brave стал популярен среди европейских пользователей iPhone после обновления iOS 17.4

После обновления до iOS 17.4, компания Apple предоставила пользователям iPhone в Европейском Союзе (ЕС) возможность выбирать браузер по умолчанию, в результате чего значительно возросла популярность браузера Brave. Это является прямым следствием принятия в Евросоюзе «Закона о цифровых рынках» (DMA), который нацелен на стимулирование конкуренции на европейском рынке цифровых технологий. Источник изображения: Brave

Источник: 3dnews.ru