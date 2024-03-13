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Браузер Brave стал популярен среди европейских пользователей iPhone после обновления iOS 17.4

Браузер Brave стал популярен среди европейских пользователей iPhone после обновления iOS 17.4После обновления до iOS 17.4, компания Apple предоставила пользователям iPhone в Европейском Союзе (ЕС) возможность выбирать браузер по умолчанию, в результате чего значительно возросла популярность браузера Brave. Это является прямым следствием принятия в Евросоюзе «Закона о цифровых рынках» (DMA), который нацелен на стимулирование конкуренции на европейском рынке цифровых технологий. Источник изображения: Brave
Источник: 3dnews.ru

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