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Браузер Mozilla Firefox получил поддержку ИИ-масштабирования видео Nvidia RTX Video

Технология масштабирования видео Nvidia RTX Video стала доступна в браузере Mozilla Firefox. Технология задействует мощности видеокарт Nvidia GeForce RTX и специальные ИИ-алгоритмы для повышения качества видеопотока, аналогично тому, как работает технология DLSS в играх. Источник изображений: Nvidia
Источник: 3dnews.ru

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