Браузер Mozilla Firefox получил поддержку ИИ-масштабирования видео Nvidia RTX Video

Технология масштабирования видео Nvidia RTX Video стала доступна в браузере Mozilla Firefox. Технология задействует мощности видеокарт Nvidia GeForce RTX и специальные ИИ-алгоритмы для повышения качества видеопотока, аналогично тому, как работает технология DLSS в играх. Источник изображений: Nvidia

Источник: 3dnews.ru