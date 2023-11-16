Браузер Vivaldi появился на Flathub

На Flathub опубликована неофициальная версия браузера Vivaldi в формате flatpak, подготовленная одним из сотрудников компании. Неофициальный статус пакета объясняется различными факторами, в частности, пока нет полной уверенности в том, что «песочница» Chromium при запуске в среде Flatpak будет достаточно безопасна. Если в дальнейшем никаких особых проблем не возникнет — пакет будет переведён в официальный статус.

Появление сборок Vivaldi в формате Flatpak позволяет расширить возможности установки браузера в различных дистрибутивах без необходимости подготовки специализированных пакетов. Также, несмотря на пока неофициальный статус, разработчики Vivaldi будут обрабатывать сообщения об ошибках по данной версии наравне со всеми другими, чтобы оперативно вносить необходимые исправления.



Источник: opennet.ru