Британия решила, кто будет отвечать за аварии с автопилотом, и пустит беспилотные авто на дороги с 2026 года

Разные государства пытаются сформировать юридические условия для допуска автоматически управляемых транспортных средств на дороги общего пользования, и Великобритания на этой неделе доказала, что не собирается плестись в хвосте технического прогресса. Королевское одобрение профильного закона позволяет гарантировать, что с 2026 года автопилот на дорогах Великобритании можно будет использовать легально. Источник изображения: Jaguar Land Rover

Источник: 3dnews.ru