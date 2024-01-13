Британские антимонопольщики всерьёз займутся американскими техногигантами

В 2024 году британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) получит новые полномочия и станет отвечать за антимонопольные решения в сфере крупных технологических компаний в юрисдикции Великобритании. Ведомство ясно дало понять, что, получив новые полномочия, оно инициирует ряд расследований в отношении крупных технологических компаний из США. Источник изображения: Clker-Free-Vector-Images / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru