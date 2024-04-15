Британский IT-сервис Smart CT тестирует доставку комплектующих дронами для борьбы с пробками и вредными выбросами

Британская компания Smart CT, занимающаяся обслуживанием IT-инфраструктуры, тестирует доставку оборудования и электроники клиентам беспилотниками. The Register сообщает, что это позволит компании добиться целей по достижению экоустойчивости, а также легко миновать пробки на дорогах. Расположенная в Беркшире к западу от «Большого Лондона» компания уже начала тестовые доставки. Организация обслуживает IT-инфраструктуру поставщиков управляемых услуг (MSP), в том числе отвечая за замену комплектующих. Беспилотники будут применяться для доставки бизнес-пользователям, например, гарнитур и планшетов, а в ходе первого эксперимента компания оперативно доставила жёсткий диск.

Источник: 3dnews.ru