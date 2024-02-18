Британский разработчик чипов для ИИ Graphcore попытается найти поддержку у зарубежных инвесторов

Было бы наивно думать, что сам по себе бум систем искусственного интеллекта стал «золотой жилой» абсолютно для всех участников рынка, и головокружительная динамика курса акций NVIDIA или Arm не должна вводить в заблуждение. Британский разработчик ускорителей для систем ИИ, компания Graphcore, по данным местной прессы, отчаянно ищет средства на покрытие убытков, и даже готова продать активы зарубежным инвесторам. Источник изображения: Graphcore

Источник: 3dnews.ru