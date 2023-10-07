Британский разработчик ИИ-чипов Graphcore срочно ищет новые источники финансирования и увольняет персонал

Британская компания Graphcore, специализирующаяся на разработке ИИ-чипов, по сообщению Bloomberg, срочно ищет новое финансирование для продолжения деятельности. Положение Graphcore серьёзно ухудшилось на фоне роста убытков и сокращения выручки. В 2020 году Graphcore объявила о создании нового класса ускорителей, которые она назвала IPU: Intelligence Processing Unit. Предполагалось, что эти решения составят конкуренцию изделиям NVIDIA, но бизнес с трудом находил поддержку даже в условиях нынешнего бума генеративного ИИ.

Источник: 3dnews.ru