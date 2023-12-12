Broadcom отменила бессрочные лицензии VMware, перевела все решения на подписную модель и скорректировала портфолио продуктов

После завершения сделки по приобретению VMware компания Broadcom приступила к изменению портфеля её текущих предложений. В частности, была прекращена практика заключения контрактов по бессрочному лицензированию ПО. Также было объявлено о прекращении поддержки и продления подписки (SnS) для бессрочных предложений. Broadcom заявила, что предоставляет опцию BYOS (Bring Your Own Subscription, «принеси свою собственную подписку»), обеспечивающую переносимость лицензии на проверенные VMware решения на базе VMware Cloud Foundation. «В рамках нашего перехода на подписку и упрощённый портфель, начиная с сегодняшнего дня, мы больше не будем продавать бессрочные лицензии, — говорится в сообщении Broadcom. — В дальнейшем все предложения будут доступны по подписке». О планах перевести все продукты на подписочную модель Broadcom предупреждала задолго до закрытия сделки.

Источник: 3dnews.ru