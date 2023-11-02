Бронь на ИИ: AWS предложила клиентам заранее заказывать кластеры с ускорителями NVIDIA H100

Облачный провайдер Amazon Web Services (AWS) объявил о запуске новой модели потребления EC2 Capacity Blocks for ML, предназначенной для предприятий, желающих зарезервировать доступ к ускорителям вычислений для обработки кратковременных рабочих нагрузок ИИ. Решение Amazon EC2 Capacity Blocks for ML позволяет клиентам зарезервировать доступ к «сотням» ускорителей NVIDIA H100 в кластерах EC2 UltraClusters, которые предназначены для высокопроизводительных рабочих нагрузок машинного обучения. Клиенты просто указывают желаемый размер кластера, дату начала и окончания доступа. Таким образом повышается предсказуемость доступности ИИ-ресурсов и в то же время нет необходимости оплачивать доступ к мощностям, когда они не используются. AWS тоже в выигрыше, поскольку такой подход позволяет более полно использовать имеющиеся ресурсы.

Источник: 3dnews.ru