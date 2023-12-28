Брюс Перенс, соавтор определения Open Source, развивает концепцию Post-Open Source

Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source и соучредитель организации Open Source Initiative, считает, что парадигма Open Source достигла рубежа при котором открытые лицензии не обеспечивают должной защиты и настало время для создания пересмотренной концепции Post-Open Source, которая позволит гармонизировать отношения разработчиков открытого ПО и коммерческих компаний.

GPL изначально разработана только как лицензия, и не является договором, т.е. нацелена лишь на предоставление прав, но не может отнимать чьи-то права. По мнению Перенса новая модель лицензирования должна включать договорные условия, рассматриваемые в соответствии с требованиями области права, регламентирующего договорные отношения. В настоящее время компании научились обходить требования лицензии GPL в отношении предоставления неограниченного доступа к исходным текстам. Для ограничения доступности кода используются лазейки, связанные с навязыванием дополнительных договорных условий с конечным пользователем, которые ограничивают вторичное распространение открытого кода, лежащего в основе продукта.

Например, при покупке дистрибутива RHEL клиент подписывает с компанией Red Hat договор на поддержку и получение обновлений, в котором ограничена редистрибуция данных и упомянуто право расторгнуть договор при несоответствии фактически установленных и купленных копий RHEL, что заставляет выбирать между свободой распоряжения ПО и сохранением статуса клиента Red Hat. Поставляемые для RHEL патчи с устранением уязвимостей применяются к GPL-коду и в соответствии с лицензией пользователь имеет право на их распространение, но это может быть воспринято как нарушение договора с Red Hat и станет поводом для прекращения оказания услуг компании. Ранее, когда изменения публиковались в репозитории CentOS, сообщество закрывало глаза на подобные манипуляции, но после изменения политики предоставления доступа к исходным текстам пакетов RHEL, возникла потребность в пересмотре механизмов взаимодействия разработчиков открытых проектов и компаний, пользующихся их трудом.

В рамках концепции Post-Open Source предлагается расширить понятие Open Source элементами, накладывающими дополнительные условия на коммерческое использование и определяющими взаимодействие между разработчиками и корпорациями в плане получения справедливой обратной отдачи. За получаемую в результате использования открытого ПО выгоду компаниям предлагается расплачиваться либо участием в разработке, либо оплачивая отчисления, которые будут распределяться между непосредственными разработчиками. Для некоммерческих применений и индивидуальных пользователей код останется бесплатен и как раньше будет сводиться к одной лицензии, без договорной составляющей.

В качестве одного из вариантов предлагается применять ежегодное освидетельствование (compliance), после которого компания получает все права на использование программного обеспечения, распространяемого в соответствии с принципом Post-Open Source. Средства, перечисляемые для получения разрешения, позволят стимулировать разработку. Более того, наличие оплаты даст возможность не только писать код для себя и специалистов, разбирающихся в технологиях, но и тратить время на создание удобных приложений для конечных пользователя, учитывая их интересы.

Из трудностей, которые необходимо решить в процессе внедрения предложенной модели Post-Open Source, отмечается необходимость создания организации, которая будет заниматься изучением вклада в разработку и распределением полученных средств. Организация должна использовать в своей деятельности прозрачные процессы, а финансовые механизмы устраивать разработчиков.



Источник: opennet.ru