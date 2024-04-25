«Будьте уверены — мы никуда не денемся», — TikTok прокомментировал закон о своём запрете в США

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) заявил, что компания намерена через суд добиться разрешения на дальнейшую работу в США, где популярный сервис коротких видео насчитывает 170 млн пользователей. Ранее сегодня американский президент Джо Байден (Joseph Biden) подписал законопроект, запрещающий работу TikTok на территории страны, если китайская компания ByteDance, являющаяся для платформы материнской, не продаст соцсеть в течение 270 дней. Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru