«Буду слишком занят этим, чтобы с нетерпением ждать TES VI»: видео о прогрессе разработки фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim воодушевило игроков

Команда TESRenewal опубликовала 27-минутный видеоролик, посвящённый Skywind — неофициальному ремейку The Elder Scrolls III: Morrowind на движке The Elder Scrolls V: Skyrim. Авторы рассказали о прогрессе работы за три года и поделились новыми кадрами на движке. Источник изображений: TESRenewal

Источник: 3dnews.ru