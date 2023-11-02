Будущие Apple Watch смогут измерять давление, выявлять апноэ и измерять сахар в крови

Компания Apple всегда стремилась быть в авангарде инноваций, и сфера здравоохранения пользователей не является исключением. С момента основания проекта Avolonte Health в 2011 году, компания исследовала возможности интеграции медицинских технологий в свои продукты. Однако, как показало время, переход от теории к практике оказался более сложным процессом из-за ряда проблем. Одной из основных проблем являются технологические ограничения. Например, несмотря на значительные инвестиции в проект по разработке инструмента для неинвазивного отслеживания содержания глюкозы в крови, технология так и не была интегрирована в Apple Watch из-за проблем с расходом заряда батареи и высокими требованиями к миниатюрности компонентов. Даже после того, как в носимые устройства были добавлены некоторые медицинские функции, вроде мониторинга сердечного ритма и снятия электрокардиограммы, оригинальная идея о маленькой медицинской лаборатории на запястье пользователя до сих пор не реализована в полной мере.

Источник: 3dnews.ru