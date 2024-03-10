«Буханка» могла стать первым автомобилем Apple — выяснились подробности о закрывшемся проекте

После десятилетия разработки и ежегодных инвестиций в размере $1 млрд компания Apple отказалась от проекта по созданию собственного электромобиля. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на инсайдеров и дизайнеров Apple рассказал, какие идеи посещали компанию в процессе разработки автомобиля и почему она в конечном итоге решила отказаться от этого проекта. Источник изображения: Canoo

Источник: 3dnews.ru