Bumble открыл систему машинного обучения для выявления непристойных изображений

Компания Bumble, развивающая один из крупнейших online-сервисов знакомств, открыла исходные тексты системы машинного обучения Private Detector, применяемой для определения непристойных изображений на загружаемых в сервис фотографиях. Система написана на языке Python, использует фреймворк Tensorflow и распространяется под лицензией Apache-2.0. Для классификации используется свёрточная нейронная сеть EfficientNet v2. Для загрузки доступна готовая модель для выявления изображений обнажённых людей. Точность определения составляет более 98%.

В состав также входит скрипт для создания собственных моделей, которые можно обучить на своей коллекции и использовать для классификации произвольного содержимого. Для обучения достаточно запустить скрипт с текстовыми файлами, содержащими списки изображений с положительным и отрицательным свойствами. После завершения обучения, можно передать в Private Detector произвольное изображение и на его основе будет вычислен коэффициент попадания.



Источник: opennet.ru