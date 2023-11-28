Bungie подтвердила перенос Destiny 2: The Final Shape и раскрыла, чем займёт игроков в ожидании аддона

Как и предрекал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), дополнение The Final Shape к онлайновому шутеру Destiny 2 от американской студии Bungie, вопреки изначальному плану, не выйдет 27 февраля 2024 года. Источник изображения: Bungie

Источник: 3dnews.ru