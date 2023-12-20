BYD по итогам текущего квартала имеет шансы закрепиться в статусе крупнейшего производителя электромобилей в мире

Уже в третьем квартале, если опираться на корпоративную статистику, китайской компании BYD удалось обойти Tesla по количеству выпущенных за период электромобилей. При этом американский конкурент продолжал лидировать по объёмам поставок, даже с учётом вынужденной приостановки предприятия в Шанхае. Эксперты Counterpoint Research ожидают, что по итогам четвёртого квартала BYD окончательно выбьется в лидеры. Источник изображения: BYD

Источник: 3dnews.ru