BYD получила разрешение на тестирование автопилота третьего уровня на скоростных магистралях Китая

Крупнейший производитель электромобилей в Китае (а с некоторых пор и во всём мире) — компания BYD, до сих пор не очень афишировала свои усилия по разработке систем автономного вождения, но на этой неделе заявила, что получила разрешение властей Шэньчжэня на проведение тестов машин с автопилотом третьего уровня по классификации SAE. Источник изображения: BYD

Источник: 3dnews.ru