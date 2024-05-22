Пока европейские автопроизводители пытаются создать альянсы с целью совместного выпуска доступных электромобилей, либо переносят их производство в Китай или Индию, лидер китайского рынка в лице BYD готовится вывести свой бюджетный электромобиль Seagull на рынок Европы в следующем году. При цене около $10 000 на родине он будет стоить в Европе значительно больше, но всё равно дешевле конкурентов. Источник изображения: BYD

Источник: 3dnews.ru