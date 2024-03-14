Бывший глава Oculus назвал Apple Vision Pro «избыточно оснащённым комплектом разработчика»

Гарнитура Apple Vision Pro первого поколения представляет собой «избыточно оснащённый комплект разработчика», который поставляется с бо́льшим количеством сенсоров, чем необходимо для обеспечения предлагаемых Apple возможностей. Такое мнение выразил бывший вице-президент Android, компании Xiaomi и бывший глава вытесняемого M**a бренда Oculus. Источник изображения: apple.com

Источник: 3dnews.ru