Cadillac представила Optiq — роскошный электрический кроссовер по цене от $54 000

General Motors представила третий электромобиль под маркой Cadillac — компактный пятиместный кроссовер Optiq. Новинка отличается динамичным дизайном, большим запасом хода и разумной ценой. Это один из самых бюджетных автомобилей в линейке люксового бренда. Источник изображения: Cadillac

Источник: 3dnews.ru