Canalys: в следующем году объёмы поставок ПК увеличатся на 7,6 %

Специалисты Canalys демонстрируют умеренный оптимизм в отношении динамики продаж ПК. В четвёртом квартале рынок вернётся к росту на 5 %, поскольку этому будут способствовать сезонные тенденции и некоторое улучшение макроэкономической ситуации. В следующем году поставки могут вырасти на 7,6 % до 267 млн ПК, но это будет во многом обусловлено циклом обновления Windows. Источник изображения: Canalys

Источник: 3dnews.ru